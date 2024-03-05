فينيسيوس ورودريجو يقودان تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام لايبزيج

يترقب عشاق ريال مدريد الإسباني حول العالم مواجهة الملكي أمام نظيره ار بي لايبزيج، ضمن منافسات إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



وكانت مباراة ريال مدريد أمام لايبزيج في ذهاب دور الستة عشر، قد انتهت بفوز الريال بهدفين مقابل هدف واحد.

ومن المتوقع أن يقود فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس هجوم ريال مدريد أمام لايبزيج، في المباراة المقرر انطلاقها في العاشرة من مساء الغد الأربعاء.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام لايبزيج

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ناتشو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: جود بيلينجهام - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور

وكان كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد قد أعلن عن قائمة الملكي، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: لونين، كيبا، فران.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو فرنانديز، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

وسط الملعب: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، داني سيبايوس، أردا جولر، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، إبراهيم دياز، خوسيلو.