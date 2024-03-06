صرح مستشار البنتاجون السابق، دوجلاس ماكجريجور، بأنه يتعين على الأمريكيين تجديد حكومتهم بالكامل من أجل تحقيق السلام مع روسيا.

وقال ماكجريجور في مقابلة مع ستيفن جاردنر: "لا أعتقد أن هذا ممكن الآن... لماذا بحق السماء سيثق بنا الروس؟ لذلك نحن بحاجة إلى القيام بتنظيف عام في واشنطن أولًا، نحن بحاجة إلى تنظيف هذا المستنقع".

ووفقا له، فإن أي إنسان أمريكي يتمتع بالإنسانية يدرك الحاجة إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، على الفور، وأضاف أنه كان ينبغي للولايات المتحدة أن تبرم اتفاقا مع روسيا، قبل عامين، قبل بدء العملية الخاصة.

وتابع ماكجريجور، بالقول: "استمعوا إلى ما كان يقوله بوتين على مدى السنوات العشرين الماضية، لقد أوضح مرات عدة ما هي الأشياء التي لن تتسامح معها موسكو وما هو غير مقبول بالنسبة لها. لم تكن هناك حاجة لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".

وفي فبراير الماضي، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المفاوضات مع أوكرانيا، في عام 2022، كانت على وشك الانتهاء، ولكن بعد انسحاب القوات الروسية من كييف، أسقط الجانب الأوكراني جميع الاتفاقيات، ثم أصدر زيلينسكي مرسومًا بحظر المفاوضات مع روسيا، وأصدر مرسوما بهذا الأمر.