عاجل.. فوز ترامب وبايدن في انتخابات الثلاثاء الكبير

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي في عدة ولايات مع بدء ظهور نتائج انتخابات "الثلاثاء الكبير" لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، وذلك وفقا للقاهرة الإخبارية .

وكشفت وسائل الاعلام، فوز دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولايات ألاباما، أركنساس، كولورادو مين، ماساتشوستس، نورث كارولينا، أوكلاهوما، تينيسي، تكساس، فيرجينيا.

وصوت الناخبون الأمريكيون في 15 ولاية ومنطقة في إطار يوم "الثلاثاء الكبير"، الذي يشكل محطة حاسمة في أجندة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

جرت انتخابات "الثلاثاء الكبير" في ألاباما وألاسكا وأركنسا وكاليفورنيا وكولورادو وماين وماساتشوستس ومينيسوتا ونورث كارولاينا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس ويوتا وفيرمونت وفيرجينيا فضلا عن إقليم واحد، هو ساموا الأميركية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.