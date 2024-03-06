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الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. فوز ترامب وبايدن في انتخابات الثلاثاء الكبير

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن  في الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي في عدة ولايات مع بدء ظهور نتائج انتخابات "الثلاثاء الكبير" لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، وذلك وفقا للقاهرة الإخبارية .

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الثلاثاء الكبير.. ترامب يفوز في ولايتي فرجينيا وكارولاينا الشمالية

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المحكمة العليا الأمريكية تبطل قرار منع ترامب من الترشح

وكشفت وسائل الاعلام، فوز دونالد ترامب  في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولايات ألاباما، أركنساس، كولورادو مين، ماساتشوستس، نورث كارولينا، أوكلاهوما، تينيسي، تكساس، فيرجينيا.

وصوت الناخبون الأمريكيون في 15 ولاية ومنطقة في إطار يوم "الثلاثاء الكبير"، الذي يشكل محطة حاسمة في أجندة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

جرت انتخابات "الثلاثاء الكبير" في ألاباما وألاسكا وأركنسا وكاليفورنيا وكولورادو وماين وماساتشوستس ومينيسوتا ونورث كارولاينا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس ويوتا وفيرمونت وفيرجينيا فضلا عن إقليم واحد، هو ساموا الأميركية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.

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