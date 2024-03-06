هل تعوض "فيسبوك" عملائها عن العطل المفاجيء؟ خبير يجيب (فيديو)

كشف الدكتور وليد حجاج خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات تفاصيل العطل الذي ضرب فيسبوك وانستجرام، مؤكداً أن العطل ضرب شركة ميتا بأكملها والجي بي اس، والماسنجر، ولم تصدر الشركة أي اعتذار رسمي أو توضيح عن العطل سوى أنه عطل فني.

وقال خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات خلال مداخلة هاتفية على فضائية etc،مساء اليوم أن خدمات شركة “ميتا” تعطلت بشكل كامل و المستخدمون شعروا بأن حساباتهم سُرقت وكان هناك إحساس بالهلع، مشيرًا إلى أن الشركة لم تتمكن من حل الأزمة بشكل كلي، وأن هناك بعض الأعطال لم تُحل بعد ولابد من وجود قنوات تواصل بديلة.

وأشار إلى أنه من الصعب تعويض المستخدمين المتضررين، لاسيما أن الشركة رفضت تعويض العاملين لديها والذين رفعوا قضايا ضد "ميتا" رغم أنه صدر حكم ضدها إلا أنها رفضت تعويضهم بالأموال.

وما زالت الصدمة تسيطر على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعطل فيسبوك وانستجرام لعدة دقائق، وتسجيل الخروج للمستخدمين.

وتعطلت خدمات ميتا المختلفة، بما فيها فيسبوك وماسنجر وانستجرام فى جميع أنحاء العالم، وبالتالي أصبح آلاف المستخدمين غير قادرين على الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعى.

الأنظمة الداخلية للشركة تعطلت



وقال مصدر داخل فيسبوك لموقع DailyMail البريطانى إن الأنظمة الداخلية للشركة تعطلت أيضًا، مما أدى إلى انقطاع الخدمة اليوم الثلاثاء.

وظهرت المشكلات حوالى الساعة 10:20 صباحًا بالتوقيت الشرقى (4:20 مساءً بتوقيت مصر) وأثرت على جميع تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

فيما أظهر موقع DownDetector، الذى يراقب انقطاع الخدمة عبر الإنترنت، أن مئات الآلاف من الأمريكيين واجهو مشكلات مع فيسبوك.

الانقطاع وصل للمملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا والصين

كما أبلغ عشرات الآلاف عن نفس المشكلة مع Instagram - لدى Messenger بضعة آلاف من تقارير المشكلات، وذلك قبل أن تعود الخدمة للعمل من جديد.

وإلى جانب الولايات المتحدة، وصل الانقطاع إلى المملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا والصين وأستراليا والمكسيك.