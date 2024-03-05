السبب وراء عطل فيس بوك وانستجرام لدى المستخدمين

ما زالت الصدمة تسيطر على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعطل فيسبوك وانستجرام لعدة دقائق، وتسجيل الخروج للمستخدمين.

وتعطلت خدمات ميتا المختلفة، بما فيها فيس بوك وماسنجر وانستجرام فى جميع أنحاء العالم، وبالتالي أصبح آلاف المستخدمين غير قادرين على الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعى.

وقال مصدر داخل فيسبوك لموقع DailyMail البريطانى إن الأنظمة الداخلية للشركة تعطلت أيضًا، مما أدى إلى انقطاع الخدمة اليوم الثلاثاء.

وظهرت المشكلات حوالى الساعة 10:20 صباحًا بالتوقيت الشرقى (4:20 مساءً بتوقيت مصر) وأثرت على جميع تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

فيما أظهر موقع DownDetector، الذى يراقب انقطاع الخدمة عبر الإنترنت، أن مئات الآلاف من الأمريكيين واجهو مشكلات مع فيسبوك.

الانقطاع وصل للمملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا والصين

كما أبلغ عشرات الآلاف عن نفس المشكلة مع Instagram - لدى Messenger بضعة آلاف من تقارير المشكلات، وذلك قبل أن تعود الخدمة للعمل من جديد.

وإلى جانب الولايات المتحدة، وصل الانقطاع إلى المملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا والصين وأستراليا والمكسيك.