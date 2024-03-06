جاياردو عقب الهزيمة من الهلال "القصة لم تنتهي بعد"

أبدي المدرب مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة عن عدم رضاه بخسارة فريقه من الهلال السعودي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

وفاز فريق الهلال علي غريمه الاتحاد، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الهلال: “تعاملت مع المباراة كأجزاء ولعبنا بالشوط الأول متكافئين بالعناصر التي وقع عليها الاختيار”.

وتابع: “كانت المباراة متساوية في كل النواحي الفنية، وكنا قريبين من التسجيل حتى بعد الطرد الذي تعرض له كانتي، والقصة لم تنتهي بعد”.

وأضاف: “اليوم فقدنا تركيزنا في دقيقتين من المباراة، وأمام فريق مثل الهلال بالتأكيد ستعاني كثيرا إذا فقدت التركيز، لكن أعيد وأكرر القصة لم تنتهي بعد”.



وأكد جاياردو أن فريق الاتحاد فقد تركيزه اليوم في المباراة لمدة دقيقتان ضد الهلال، وهذا لا يجب أن يحدث في مثل هذه المباريات