ساويرس بعد انقطاع خدمة “فيسبوك”.. الحياة قبلهم كانت أحسن ولا بعدهم؟

معروف عن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بأنه متابع جيد للسوشيال ميديا ونشط بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه يبدي برأيه في العديد من القضايا العامة التي تهم الشارع المصري .

وتفاجأ الشعب المصري منذ الصباح بعطل فني في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما أدى إلى خروج الحسابات من تلقاء نفسها، وعادت الخدمة بشكل جزئي، ليعلق ساويرس على الحدث.

وطرح ساويرس استفسارًا عبر حسابه على منصة إكس، قائلًا: "الحياة قبل فيسبوك وإنستجرام وتويتر.. كانت أحسن ولا بعدهم؟".

وأبلغ مستخدمون بمناطق مختلفة من العالم عن انقطاع الخدمة على منصات شركة "ميتا"، وتحديدا فيسبوك وانستغرام، قبل عودته لاحقا.

وأبلغ العديد من المستخدمين عن تسجيل خروجهم من منصة فيسبوك، دون وجود خيار لتسجيل الدخول مرة أخرى.

وتنطبق مشكلات تسجيل الدخول على كل من التطبيق وموقع الويب.

وبحسب DownDetector.com، أبلغ المستخدمون عن مشكلات تتعلق بإعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم واستخدام الأمان الثنائي لتسجيل الدخول.

ويقول الأشخاص الموجودون على الموقع، والمتخصص في اكتشاف انقطاع الخدمات على مواقع الإنترنت والتطبيقات، إن جلستهم قد انتهت ولا يمكنهم تسجيل الدخول مرة أخرى.

وانتقل المستخدمون إلى شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى للتعبير عن إحباطاتهم والبحث عن التحديثات، مع انتشار وسم #FacebookDown.