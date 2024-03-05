أعراض تنذر بتعرض الأمعاء لمشكلة صحية

أكد الأطباء إن الأمعاء المضطربة قد تظهر عليها الكثير من الأعراض الشائعة وغير الشائعة التي يعاني منها المريض، مثل الشعور بحالة من الانتفاخات الشديدة فضلاً عن الألم الحاد في أجناب الجسم أو في المعدة

أعراض اضطراب الأمعاء

ووفقًا لما ذكره موقع "ذا صن"، هناك علامات أخرى كثيرة تؤكد لك أن أمعاءك تعاني من مشكلة ما وتحتاج للتدخل الطبي من قبل المختص، مثل الغثيان الدائم فضلاً عن التقيؤ، والتعب الشديد وعدم الرغبة في تناول الطعام.

كذلك هناك علامة غير شائعة لا يعيها البعض أن اضطرابات النوم الحادة قد ترتبط بشكل كبير بمشكلات المعدة وأمراضها ولا ترتبط بمشكلات في الأعصاب كما يعتقد البعض.

في الوقت نفسه، توجد هناك بعض الأعراض المرضية الأخرى منها الاضطرابات الجلدية الشديدة والتهيج الحاد فيه، كذلك يعتبر في ذلك الحين الصدفية وظهور حب الشباب علامة دالة على اضطرابات المعدة.