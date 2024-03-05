وزارة المالية الغانية ترفض مشروع قانون مكافحة المثليين

حثت وزارة المالية الغانية، الرئيس على عدم التوقيع على مشروع قانون مثير للجدل ضد المثليين أقره البرلمان الأسبوع الماضي.

ويحذر التقرير من أن البلاد قد تخسر ما مجموعه 3.8 مليار دولار (3 مليارات جنيه إسترليني) من تمويل البنك الدولي على مدى السنوات الخمس إلى الست المقبلة.

ينص مشروع القانون على ثلاث سنوات في السجن لتحديد الهوية على أنها LGBT + وخمس سنوات للترويج لأنشطة LGBT +.

وتعاني غانا من أزمة اقتصادية كبيرة وحصلت العام الماضي على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وهناك مخاوف من أن أي نقص في التمويل من البنك الدولي والمانحين الآخرين يمكن أن يعرقل الانتعاش الاقتصادي.

وفي خطوة غير معتادة للغاية، تم تسريب تحذير وزارة المالية إلى العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية.

وتوصي بأن يؤجل الرئيس نانا أكوفو أدو التوقيع على مشروع القانون إلى أن تبت المحكمة العليا فيما إذا كان يتماشى مع الدستور.

وذهبت جماعات حقوق الإنسان إلى المحكمة حتى قبل أن يقره البرلمان، لكن من غير المرجح أن تنظر فيه المحكمة العليا لبعض الوقت.

أمام رئيس غانا سبعة أيام بعد استلام مشروع القانون ليقرر ما إذا كان سيوقع عليه ليصبح قانونا وإذا لم يفعل ، 14 يوما لإبداء الأسباب. على الرغم من أن البرلمان أقر مشروع قانون الحقوق الجنسية الإنسانية وقيم الأسرة الغانية يوم الخميس الماضي ، إلا أنه لم يتم إرساله بعد إلى الرئيس للموافقة عليه.

وتفيد التقارير بأن السيد أكوفو أدو يعقد اجتماعات مع الوزارات والجهات المانحة الرئيسية لتقييم أثر مشروع قانون الحقوق الجنسية الإنسانية المناسبة وقيم الأسرة الغانية.

وقد أدانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بالفعل مشروع القانون، الذي أيده الحزبان السياسيان الرئيسيان في غانا.

في العام الماضي، أعلن البنك الدولي أنه سيجمد قروضًا جديدة لأوغندا، ردا على إدخال تشريع مناهض للمثليين وهو أكثر صرامة من ذلك الذي تم تمريره في غانا.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إنه لا يمكنه التعليق على مشروع قانون لم يتم التوقيع عليه ليصبح قانونا ، لكنه أشار إلى أن "التنوع والشمول قيمتان يتبناها صندوق النقد الدولي".

هذا العام وحده ، قد تخسر غانا حوالي 850 مليون دولار (670 مليون جنيه إسترليني) من الدعم ، والذي يقول المسؤولون إنه سيؤثر سلبا على الاقتصاد المتعثر بالفعل ، ويقلل من احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ، ويؤثر على استقرار سعر الصرف.