الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تكنولوجيا

وزير الاتصالات يصدر قراراً بتكليف المهندس رأفت هندى القيام بأعمال الرئيس لتنظيم الاتصالات

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتكليف المهندس رأفت عبد العزيز فهمى محمد أمين هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بجانب مهامه واختصاصاته لحين تعيين رئيسا تنفيذيا للجهاز؛ خلفا للمهندس حسام عبداللاه شعبان موسى الجمل الذى قدم اعتذاره عن القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

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