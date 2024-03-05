رئيس غانا يؤكد رفض قانون يدعم مجتمع الميم

قال رئيس غانا نانا أكوفو أدو، إنه لن يوافق على مشروع قانون مناهض للمثليين حتى تبت المحكمة العليا في دستوريته.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة المالية من أن مليارات الدولارات من تمويل البنك الدولي قد تضيع إذا أصبح قانونا.

أقره النواب الأسبوع الماضي ، ويفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لتحديد هويتهم على أنهم LGBTQ وخمس سنوات للترويج لأنشطتهم.

ويقول المنافس في المحكمة العليا إنه لم يكن هناك نصاب قانوني عندما تم تمرير مشروع القانون.

الجنس المثلي مخالف بالفعل للقانون في غانا ، ويحمل عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.

وحظي التشريع الجديد الصارم المقترح - مشروع قانون الحقوق الجنسية الإنسانية المناسبة وقيم الأسرة الغانية، بدعم كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين في غانا.

لكن المحامي ريتشارد ديلا سكاي، الذي قدم الطلب إلى المحكمة العليا، يقول إنه لم يكن هناك عدد كاف من النواب في المجلس عندما تم التصويت.

ووفقا للقواعد البرلمانية، يجب أن يكون ما لا يقل عن نصف أعضاء البرلمان الغاني البالغ عددهم 275 عضوا في البرلمان وأن يشاركوا في التصويت على تمرير مشروع قانون إلى الرئيس لتوقيعه ليصبح قانونا.

ولم تذكر وسائل الإعلام الغانية عدد النواب الذين شاركوا في التصويت يوم الأربعاء الماضي.

وقد أدانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة مشروع القانون على نطاق واسع - ووصفته جماعات حقوق الإنسان بأنه رجعي.

وكان الرئيس أكوفو أدو قد قال في وقت سابق إنه سيوقع عليه إذا أرادت غالبية الغانيين أن يفعل ذلك.

لكنه يسعى الآن إلى طمأنة المجتمع الدبلوماسي بأن غانا ملتزمة بدعم حقوق الإنسان.

وأقر بأن مشروع القانون "أثار مخاوف كبيرة في بعض الأوساط في المجتمع الدبلوماسي وبين بعض أصدقاء غانا" من أن البلاد قد "تدير ظهرها لها ، حتى الآن ، سجل تحسد عليه وطويل الأمد في احترام حقوق الإنسان والتمسك بسيادة القانون".

وأضاف: "أريد أن أؤكد لكم أنه لن يتم التفكير في مثل هذا الانزلاق أو التسبب فيه".

وقالت وزارة المالية في البلاد يوم الاثنين إن غانا قد تخسر ما مجموعه 3.8 مليار دولار (3 مليارات جنيه إسترليني) من تمويل البنك الدولي على مدى السنوات الخمس إلى الست المقبلة.

وتعاني غانا من أزمة اقتصادية كبيرة وحصلت العام الماضي على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

ومن غير المرجح أن تصدر المحكمة العليا حكما في القضية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول.

ولم يتم الاستماع إلى بعض القضايا التي رفعتها جماعات حقوق الإنسان في وقت سابق لوقف مشروع القانون قبل إجراء التصويت.

وستشهد الانتخابات تصويت الغانيين لاختيار رئيس جديد، حيث سيتنحى أكوفو أدو في نهاية فترتي ولايته.