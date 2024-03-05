فوائد التأمل لجهاز المناعة والحالة النفسية

أكدت طبيبة روسية إن التأمل وتركيز انتباه الإنسان ووعيه على شيء معين مثل التنفس أو الصوت أو صور ذهنية، يؤثر إيجابيا على الحالة النفسية والجسدية للإنسان.

فوائد التأمل

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "إزفيستيا" الروسية، أكدت الطبيبة أن التأمل يؤثر على الحالة النفسية والجسدية، لأنه يخفض مستوى الإجهاد والقلق ويحسن التركيز والوظائف المعرفية.

ويرجع ذلك إلى أن الحالة النفسية والعاطفية مرتبطة مباشرة بالجسم، لذا فهو يساعد التخلص من الإجهاد من خلال خفض مستوى ضغط الدم المرتفع وتحسين منظومة المناعة ونوعية النوم.

ولتحقيق حالة الاسترخاء العميق يتوقف العقل في هذه المرحلة، عن القلق بشأن الماضي أو المستقبل، ويكون الشخص منغمسا تماما في الحاضر، ومستمتعا به، الأمر الذي يساعد على إثارة المشاعر الإيجابية، ويساعد الشخص على الشعور بالامتنان والسرور في هذه اللحظة.

ويمكن لأي الشخص البدء بالتأمل في أي وقت وفي أي عمر، حتى إذا لم يسبق له عمل أي شيء مشابه له، لذلك أوصت الطبيبة الجميع بتجربة التأمل لأنه حالة ممتعة للجسد والروح والعقل.