علامات تظهر على الجلد تنذر بأمراض خطيرة

يحذر الأطباء من ظهور بعض العلامات على الجلد، والتي قد تنذر بخطر الإصابة ببعض الأمراض مثل التهاب الكبد، أو أمراض السكر وغيرها.

علامات على الجلد تنذر بمشاكل صحية

ووفقًا لما ذكره موقع “اكسبريس” البريطاني، أمد الأطباء أن تغير لون الجلد علامة على الإصابة بمشاكل صحية مختلفة من بينها امراض السرطان ، وامراض الكبد،

وفيما يلي أبرز العلامات التي تنذر بالإصابة ببعض الأمرا…

اصفرار الجلد والعينين

يشير اصفرار الجلد والعنينين إلى التهاب الكبد أو وجود حصوة في المرارة أو ورم يسد القناة الصفراوية، أو قد يكون علامة على التهاب الجلد الهربسي الشكل، وهو حالة جلدية مزمنة.

وحذر الأطباء من تجاهل العلاج لأنه قد يؤدي إلى عدوى في الجلد أو الدم.

شامة جديدة أو حدوث تغيير في شامة موجودة



الشامات ذات الشكل غير المستوي، والتي تحتوي على مزيج من لونين أو أكثر ويبلغ عرضها أكثر من 6 ملم قد تكون محل للقلق.

وقد تشير هذه التغييرات إلى الاصابة بسرطان الجلد، وقد تظهر الأورام الميلانينية في أي مكان على الجسم، ولكنها أكثر شيوعا في المناطق التي غالبا ما تتعرض لأشعة الشمس.