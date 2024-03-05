الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

دعم من البنك الزراعي بالمنيا ا للأسر الأكثر احتياجا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قدم البنك الزراعي المصري بمحافظة المنيا ، مبادرات وخدمات مصرفية للأسر الأكثر إحتياجا بقرى حياة كريمة ، حيث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا  ،  اليوم الثلاثاء ، على أهمية تضافر الجهود بين الدولة و مؤسسات المجتمع المدنى .

 

وذلك فى إطار التعاون والمسئولية المجتمعية ، من أجل تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، جاء ذلك خلال استقبال محافظ المنيا ، وفد البنك الزراعى المصرى  برئاسة الدكتور فتحى هلال رئيس القطاع بالمنيا ، وأشاد المحافظ بدور البنك الزراعي المصري برئاسة المهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ، مثمنا ما يقدمه من مبادرات وخدمات مصرفية ، ودوره الرائد ومشاركته في تقديم المساهمات والعون لأهالينا ، من الأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

 

وأوضح المحافظ ، أن البنك يقدم مساهمات عينية تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم ، حيث تتضمن مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا ، بقري ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل هذه الأسر ، في ظل الظروف الإقتصادية الحالية ، وذلك من خلال تقديم المساعدات الغذائية لهم.

 

وأكد محافظ المنيا ، على أن اختيار الأسر المستحقة لهذه المساهمات ، سيتم بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، لضمان وصول هذه المساهمات لمستحقيها.

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