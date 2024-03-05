مباحثات تونسية ـ إيطالية لبحث سبل تعزيز الشراكة وتطوير التعاون الاقتصادي

أكدت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، اليوم الثلاثاء، أهمية مواصلة العمل المشترك مع إيطاليا من أجل تعزيز الشراكة وتطوير التعاون الاقتصادي سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.

وجاءت تصريحات وزيرة المالية التونسية خلال لقاء عقدته مع سفير إيطاليا الجديد لدى تونس "أليساندرو بروناس" لبحث التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه.. وذلك وفقًا لبيان لوزارة المالية التونسية.

وأشارت الوزيرة التونسية إلى عمق الروابط التاريخية التي تجمع تونس وإيطاليا، موضحة أن بلادها استطاعت الصمود أمام الأزمات المتتالية التي شهدها الوضع الاقتصادي والجيوسياسي العالمي رغم تأثيرها المباشر على توازنات المالية العمومية كما نجحت في احترام تعهداتها المالية الخارجية وتعمل حاليًا على دفع النمو وتعزيز آليات وأدوات الإنتاج.

من جهته، أكد السفير الإيطالي، التزام بلاده بدعم تونس ومواصلة تعزيز الشراكة على المستوى الثنائي ودعم التعاون المالي على المستوى متعدد الأطراف لاسيما أن إيطاليا تترأس مجوعة الدول السبع للسنة الحالية، مؤكدًا العزم على تكثيف التنسيق بين مختلف الأطراف وتسريع تنفيذ مختلف برامج التعاون القائمة.