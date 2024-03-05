تونس والأردن تؤكدان أهمية تطوير التعاون في قطاعي الطاقات المتجددة والمناجم

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة الثابت شيبوب، اليوم الثلاثاء، أهمية تطوير التعاون التونسي الأردني في قطاعي الطاقات المتجددة والمناجم.

وجاءت تصريحات وزيرة الصناعة التونسية، خلال استقبالها بمقر الوزارة سفير المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله أبو رمان، بحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان.. وذلك وفقًا لبيان لوزارة الصناعة التونسية.

وشددت الوزيرة التونسية على تميز العلاقات التونسية ـ الأردنية على جميع الأصعدة ومدى حرص الطرفين على الارتقاء بها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

وأكد السفير الأردني أن بلاده حريصة على توسيع علاقات التعاون مع تونس في مختلف القطاعات الواعدة والاستفادة من مزايا الأسواق المشتركة والعمل على زيادة التبادلات التجارية بين البلدين.