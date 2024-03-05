الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تونس والأردن تؤكدان أهمية تطوير التعاون في قطاعي الطاقات المتجددة والمناجم

تونس والأردن
تونس والأردن

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة الثابت شيبوب، اليوم الثلاثاء، أهمية تطوير التعاون التونسي الأردني في قطاعي الطاقات المتجددة والمناجم. 

 

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وجاءت تصريحات وزيرة الصناعة التونسية، خلال استقبالها بمقر الوزارة سفير المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله أبو رمان، بحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان.. وذلك وفقًا لبيان لوزارة الصناعة التونسية.

 

وشددت الوزيرة التونسية على تميز العلاقات التونسية ـ الأردنية على جميع الأصعدة ومدى حرص الطرفين على الارتقاء بها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

 

وأكد السفير الأردني أن بلاده حريصة على توسيع علاقات التعاون مع تونس في مختلف القطاعات الواعدة والاستفادة من مزايا الأسواق المشتركة والعمل على زيادة التبادلات التجارية بين البلدين.

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