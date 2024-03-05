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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير داخلية تونس يؤكد أهمية تبادل الخبرات بين الدول بمجال مكافحة الإرهاب

وزير الداخلية التونسي
وزير الداخلية التونسي كمال الفقي

أكد وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، اليوم الثلاثاء، أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الدول لتطوير المستوى الفني للقوات الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب.

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وقال الفقي ـ خلال افتتاح أعمال الندوة الدولية لتقييم العمليات التكتيكية المنعقدة في تونس ـ إن وزارة الداخلية التونسية أصبحت تنتهج سياسة الانفتاح على خبرات الدول إيمانًا منها بأن تبادل التجارب سيساهم في تطوير مستوى القوات التكتيكية لمجابهة الإرهاب.. وذلك وفقًا لبيان لوزارة الداخلية التونسية.

وشدد وزير الداخلية التونسي، على حرص القيادات الأمنية على تنفيذ وضمان سبل نجاح مثل هذه الفعاليات التي من شأنها تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لمجابهة العدو المشترك المتمثل في الإرهاب.

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