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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المالكي: اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو يعكس جدية روسيا في تجاوز الخلافات

وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني

صرح وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن اجتماع الفصائل الفلسطينية الأسبوع الماضي في موسكو يعكس جدية رغبة روسيا في تجاوز الخلافات، مؤكدًا أنها إشارة مهمة ويبنى عليها.

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وقال المالكي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لم تتوقف روسيا أبدا عن المساعدة في تجاوز الخلافات بين الفصائل الفلسطينية".

وأضاف: "كان الاجتماع الأخير الذي عقد في موسكو بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية انعكاسًا لجدية روسيا والتزامها بضمان بذل كل ما في وسعها للتغلب على الخلافات، وهذا مهم".

وانعقدت المباحثات بين الفصائل الفلسطينية في موسكو، يومي 29 فبراير و1 مارس، بهدف تقريب وجهات النظر لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة يتوافق عليها الجميع.

 

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