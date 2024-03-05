الخارجية الروسية ترتاب من رفض سفراء الاتحاد الأوروبي الاجتماع في موسكو

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن رفض سفراء الاتحاد الأوروبي في موسكو الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يثير تساؤلات حول عملهم في روسيا.

وقالت زاخاروفا: "في هذه الحالة، مع كل الاحترام أو عدم الاحترام لهؤلاء الأشخاص، فإنهم مجرد وظيفة، فهم ينقلون المعلومات فقط من بلد إلى بلد آخر. وهذا يثير تساؤلات، في الواقع، ماذا يفعل هؤلاء الأشخاص، ولماذا، وكيف يفسرون أنفسهم على أراضي بلدنا إذا لم يقوموا بأهم وظائفهم؟".

وأضافت: "أنهم يكرسون كل وقتهم، أعني الجزء الغربي من السفراء، سفراء الدول الغربية، وحلف شمال الأطلسي، لشيء واحد فقط. أنا لا أتحدث عن الجميع، ولكن عن هذا المحرك. إنهم منخرطون، أولًا، في التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا. ثانيًا، العروض التي تنطوي أيضًا على التدخل في الشؤون الداخلية الروسية".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عبر برنامج "سولوفيوف لايف": "أريد أن أقول على الفور إنهم أصبحوا يعرفون ذلك بالفعل من خلال القنوات الدبلوماسية في برلين، فإذا لمسوا المراسلين الروس واستمروا في خططهم، عندها سيغادر الصحفيون الألمان روسيا".