الصين تحث الفلبين على التوقف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية البحرية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الثلاثاء، إن الصين قدمت احتجاجات شديدة إلى الجانب الفلبيني بشأن تسلل سفنه إلى المياه المجاورة لجزيرة رنآي جياو، موضحة أن بكين تحث الفلبين مجددا على التوقف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية البحرية .

وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن ماو أدلت بهذه التصريحات عندما طلب منها التعليق على المواجهة بين قوارب صينية وفلبينية في بحر الصين الجنوبي .

وقالت ماو إنه في يوم 5 مارس، تسللت سفينتا إمداد وسفينتان تابعتان لخفر السواحل الفلبيني، من دون تصريح من الحكومة الصينية، إلى المياه المجاورة لجزيرة رنآي جياو ضمن مجموعة جزر نانشا الصينية، في محاولة لإرسال مواد، من بينها مواد بناء، إلى سفينة رست بشكل غير قانوني في منطقة رنآي جياو .

وأضافت أن قوات خفر السواحل الصينية اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه السفن الفلبينية وفقا للقانون، وكانت الإجراءات التي تم اتخاذها في موقع الحادث مهنية ومنضبطة ومعقولة وقانونية.

وقالت المتحدثة إن "وزارة الخارجية الصينية قدمت احتجاجات شديدة إلى الجانب الفلبيني معربة عن اعتراضنا القوي".

وأضافت ماو أن موقف الصين تجاه مسألة رنآي جياو ثابت وواضح، مستطردة أن الصين والفلبين حافظتا لفترة من الوقت على التواصل بشأن إدارة الوضع في منطقة رنآي جياو بطريقة مناسبة، لافتة إلى أن الفلبين نقضت وعدها للصين مجددا من خلال القيام بانتهاكات وأعمال استفزازية وخلق المشاكل في مياه رنآي جياو، على نحو ينتهك بشدة سيادة الصين على أراضيها وحقوقها ومصالحها البحرية.

وتابعت المتحدثة "تحث الصين الفلبين مرة أخرى على التوقف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية البحرية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعقد الوضع في البحر. وستواصل الصين حماية سيادة أراضيها وحقوقها ومصالحها البحرية بقوة وفقا للقوانين المحلية والدولية".