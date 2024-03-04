75 منحة دراسية مقدمة من اليونسكو في الصين

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، عن إعلان اليونسكو توفير 75 منحة دراسية في الصين.

وأعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو، وألكسو، وإيسيسكو) بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن فتح باب التقدم لبرنامج الزمالات "اليونسكو/ الصين" للعام الدراسي 2024 / 2025.

وأوضحت منظمة اليونسكو أن برنامج الزمالات “اليونسكو الصين” أطلق من اليونسكو وحكومة الصين في عام 1994.

ويُقدم برنامج الزمالات “اليونسكو/ الصين” (75) منحة دراسية لمدة عام واحد في الصين على المستويين (الجامعي والدراسات العُليا) خلال العام الدراسي 2024-2025.

شروط منح اليونسكو

وأفادت منظمة اليونسكو أنه يمكن لكل دولة عضو من أعضاء اليونسكو ترشيح 2 من المُتقدمين فقط لهذه المنح، بعد موافقة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على أن تكون إحداهما مُرشحة.

على من يرغب في التقدم لمنح برنامج الزمالة في الصين وللمزيد من المعلومات يُرجي الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.unesco.org/en/fellowships/greatwall

ولمن يرغب التقدم في منح برنامج الزمالات “اليونسكو الصين” يجب إرسال الأوراق المطلوبة والمُتضمنة (خطاب ترشيح رسمي من الجهة التابع لها المرشح، ونماذج التقديم، بالإضافة إلى صور جواز السفر) على البريد الإلكتروني للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، في موعد غايته 9 مارس الجاري، حتى يتم اتخاذ اللازم في هذا الشأن من قبل اللجنة الوطنية.

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