أسرع قطار في العالم.. الصين تستثمر المليارات (فيديو)

أصبحت القطارات السريعة ذات شعبية متزايدة، بفضل التقنيات المبتكرة وتطوير أنظمة السكك الحديدية في جميع أنحاء العالم، ما يتيح للناس فرصة توفير الوقت والسفر بسهولة داخل البلد أو بين المدن المختلفة.

وبسبب قدرة السكك الحديدية على نقل أعداد كبيرة من الأشخاص بسرعة تجعلها أكثر كفاءة بكثير من المفاهيم غير المثبتة ومنخفضة السعة مثل "Hyperloop".

منذ ثمانينيات القرن العشرين، تم استثمار مئات المليارات من الدولارات في السكك الحديدية الجديدة العالية السرعة والسعة في أوروبا وآسيا، والتي كانت رائدة فيها شركة "شينكانسن" اليابانية وشركة قطارات "غراند فيتيس" الفرنسية (TGV).

🚆أسرع قطار في العالم



تعتبر القطارات السريعة عنصرا هاما في البنية التحتية الحديثة للنقل، باعتبارها وسيلة مريحة وفعالة وسريعة للسفر لمسافات طويلة، وبفضل التقنيات المبتكرة وتطوير أنظمة السكك الحديدية في جميع أنحاء العالم pic.twitter.com/8aIuLaXLPt — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 4, 2024

وفي العقد الماضي، أصبحت الصين رائدة العالم بلا منازع، حيث قامت ببناء شبكة طولها 38 ألف كيلومتر من السكك الحديدية الجديدة تصل إلى كل ركن من أركان البلاد تقريبا.

واليوم تتمتع القطارات السريعة بانتشار جغرافي مثير للإعجاب وتتيح للناس السفر حول العالم وتمضية الوقت والاستمتاع بالراحة أثناء الرحلة.

و يبدو مستقبل هذه القطارات واعدًا، مع التحسينات التكنولوجية المستمرة وتطوير أنظمة السكك الحديدية العالية السرعة الجديدة، التي توفر خيارات سفر أكثر كفاءة وملاءمة للجمهور.