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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لجنة الحكام بالليجا تكشف عقوبة حكم ريال مدريد وفالنسيا

فالنسيا وريال مدريد
فالنسيا وريال مدريد

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عن العقوبة الموقعة على جيل مانزانو، حكم مواجهة ريال مدريد أمام فالنسيا، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.

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وكان مانزانو قد أطلق صافرة نهاية مباراة ريال مدريد وفالنسيا، أثناء محاولة ريال مدريد تسجيل هدف الفوز الثالث، مما أدى إلى حرمان الملكي نقاط المباراة الثلاث.
وأكد شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، "أن اللجنة الفنية للحكام بالليجا،  قامت بأخطار جيل مانزانو بأنها قررت "إبعاده" عن إدارة المباريات لمدة جولتين على الأقل بمسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم.
وأوضحت أن جيل مانزانو لن يتم تعيينه أيضا في تقنية الفيديو خلال نفس الفترة.
وأشارت إلى أن الحكم الإسباني لديه قناعة تامة بما ارتكبه من خطأ الذي ارتكبه ويتحمل عواقب سوء إدارته لنهاية المباراة.
الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، فيما يأتي جيرونا في الوصافة ب59 نقطة، وبرشلونة ثالثًا ب58 نقطة.

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