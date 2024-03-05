خيسوس أفضل مدرب في الدوري السعودي لشهر فبراير

حصل البرتغالي خرورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي على جائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي " دوري روشن للمحترفين " عن شهر فبراير المنقضي.

ونجح خيسوس في قيادة الهلال لاستمرار سلسلة انتصاراه بلا هزيمة، ويقترب بقوة من تحطيم الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم اياكس الهولندي "27 انتصار متتالي" كما قاد الزعيم للفوز على الاتحاد 3-1 في الكلاسيكو السعودي.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يحصل فيها المدرب البرتغالي خيسوس على جائزة أفضل مدرب في دوري روشن منذ قدومه، حيث سبق أن توج بها أشهر نوفمبر واكتوبر وديسمبر من العام الماضي.

نهاية موسم تاليسكا مع النصر السعودي

انتهت الإصابة موسم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مع فريق النصر السعودي، والتي تعرض لها أثناء المشاركة في مران الفريق الجماعي قبل يومين.

أجرى تاليسكا الفحوصات الطبية التي أكدت إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، وعليه سيغيب لفترة طويلة.

سيغيب تاليسكا لمدة 7 أسابيع من ضمنهم مباراة الإياب أمام العين في دوري أبطال آسيا، وخمس مباريات في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وكأس السوبر السعودي في أبريل المقبل.

وكان النصر خسر أمام العين في مباراة الذهاب خارج الديار بهدف نظيف، ومن المقرر أن تكون مباراة العودة يوم الاثنين المقبل في السعودية.