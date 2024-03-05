ماذا تفعل بذور الكتان لصالح وظائف الجسم؟

تحتوي بذور الكتان على أهم العناصر الغذائية التي تفيد الجسم بالاضافة إلى الفيتامينات والمعادن المختلفة مثل البروتين والكالسيوم والألياف.

فوائد بذور الكتان

ووفقًا لما ذكره موقع هيلث لاين الطبي، نستعرض فيما يلي أبرز الفوائد الصحية لبذور الكتان.

مضادة للالتهابات

تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تكافح التهابات الجسم وتمنع الإجهاد التأكسدي، وبالتالي تساعد في الوقاية من الأمراض الالتهابية.

يحمي صحة الأمعاء

تعزز صحة الأمعاء ، لأنها غنية بالألياف الغذائية.

تقي من السكري

بسبب احتوائها على الألياف والدهون الصحية، لذا فتناولها بشكل منتظم، يعالج حساسية الأنسولين.

- تقي من السرطان



بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة، قد تمنع نمو الأورام في الجسم، وبالتالي تقل فرص الإصابة بالسرطان المرتبط بالهرمونات واختلال توازنها.