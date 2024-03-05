لتفتيح البشرة.. حضري ماسك الكركم السحري بمكونين فقط

يعد الكركم من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها لتحضير ماسكات للوجه والتي تساعد على تفتيح لونه وجعله أكثر إشراقًا، حيث يعمل الكركم على تثبيط إنتاج صبغة الميلانين في البشرة، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومطهرة يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة بشرة الوجه،وفيما يلي نذكر طريقة صنع ماسك الكركم في المنزل.

طريقة عمل ماسك الكركم لتفتيح البشرة

المكونات

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

1 - 2 ملعقة كبيرة من العسل

طريقة تطبيق ماسك الكركم على البشرة

مزج نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع 1 - 2 ملعقة كبيرة من العسل.

فرد الخليط على الوجه.

تدليك بشرة الوجه برفق.

ترك الماسك لمدة 10 دقائق على الوجه.

غسل الوجه بالماء الدافئ.