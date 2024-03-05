يعد طاجن الدجاج المغربي بالليمون من أشهر الأطباق التقليدية في المغرب مشهور بمذاقه الطيب والشهى ومكونات الغذائية ويسهل تحضيره في البيوت المصرية لتسعدي أفراد أسرتك على سفرة أفطار أول أيام شهر رمضان المبارك.

ونقدم لكٍ بخطوات سهلة وبسيطة طريقة تحضير طاجن الدجاج المغربي بالليمون لتقدمي أفضل مذاق لعائلتك.

المقادير

- الدجاج : دجاجة (مقطعة إلى 4 أجزاء)

- البصل : 3 حبات (مبشور)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الماء : 3 اكواب

- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- الليمون المخلل : 2 حبة

- بودرة الزنجبيل : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (بودرة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة

- الزعفران : ملعقة صغيرة

- زيتون أخضر : كوب

- زيت الزيتون : ربع كوب

طريقة التحضير

في قدر على النار، سخني زيت الزيتون، ثم ضعي الدجاج، وحمريه قليلاً، ثم أضيفي البصل، والزنجبيل، والبقدونس، والكزبرة، والكركم، والملح، وجميع البهارات، والزيتون الأخضر، مع التقليب المستمر.

أضيفي الماء، واتركي الخليط حتى يغلي.

أضيفي المخلل والملح، ثم غطي القدر حتى تمام النضج.

اسكبيه في طاجن، ثم زينيه بالزيتون الأخضر وشرائح الليمون.