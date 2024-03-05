منطقة الإسماعيلية الأزهرية الثالث جمهوريًا بمسابقة أوائل الشهادة الثانوية

حصد ثلاث طلاب بالمعاهد الأزهرية بالإسماعيلية، المركز الثالث على مستوى الجمهورية، في التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، علمي بنين للعام الدراسي 2023/2024 م.



وفازالطالب صالح محمد، والطالب يوسف محمد، من طلاب معهد آل نوح الثانوي بمدينة الإسماعيلية، والطالب محمد رضا، من معهد محمد جبر الثانوي بمركز القصاصين (القسم العلمي)، بالمركز الثالث علي مستوي الجمهورية بنسبة 87%.

وتقدم فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، بالتهنئة للطلاب الفائزين، وأسرهم، وإدارة رعاية الطلاب، وجميع العاملين بمعهد آل نوح الثانوي،ومعهد محمد جبر الثانوي، على ما قدموه من جهود أثمرت الفوز والتقدم.

وكان قد حصل الطالب محمد أبو مدين أحمد، الطالب بمعهد محمد جبر الإعدادي الثانوي بنين، على المركز الثالث على مستوي الجمهورية، في مسابقة الطالب المثالي التي نظمتها المعاهد الأزهرية .

وكانت الإدارة التعليمية للمعاهد التعليمية بالإسماعيلية اعلنت في وقت سابق عن فوز الطالب أسامة هاني، بمعهد بنين الإسماعيلية الثانوي، بلقب الطالب المثالي على مستوى الإدارة التعليمية، وفاز الطالب محمود محمد عياد، بمعهد بنين آل نوح الإعدادي بلقب الطالب المثالي على مستوى الإدارة بالمرحلة الإعدادية بنين.

فيما فازت الطالبة بتول محمود ياسين، بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز الثانوي، بلقب الطالبة المثالية على مستوى معاهد الإدارة، وفازت الطالبة منة الله محمد، بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز، بلقب الطالبة المثالية على مستوى معاهد الإدارة المرحلة الإعدادية فتيات؛ وقد تم تصعيد الطلاب والطالبات الفائزين للتصفية النهائية على مستوى المنطقة .

