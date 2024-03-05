ياسين بونو أفضل حارس في الدوري السعودي لشهر فبراير

حصل النجم المغربي الدولي ياسين بونو، لاعب فريق الهلال على لقب أفضل حارس في الدوري السعودي عن شهر فبراير المنقضي، وذلك وفقًا للتصويت الرسمي عبر حساب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقدم ياسين بونو مستويات رائعة رفقة الهلال خلال الشهر المنقضي ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه، وساهم في تحقيق الزعيم لأكثر من فوز أبرزها الانتصار على الاتحاد في الكلاسيكو.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يحصل فيها بونو على جائزة حارس الشهر منذ قدومه إلى الدوري السعودي، حيث سبق أن توج بها شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي.

نهاية موسم تاليسكا مع النصر السعودي

انتهت الإصابة موسم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مع فريق النصر السعودي، والتي تعرض لها أثناء المشاركة في مران الفريق الجماعي قبل يومين.

أجرى تاليسكا الفحوصات الطبية التي أكدت إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، وعليه سيغيب لفترة طويلة.

سيغيب تاليسكا لمدة 7 أسابيع من ضمنهم مباراة الإياب أمام العين في دوري أبطال آسيا، وخمس مباريات في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وكأس السوبر السعودي في أبريل المقبل.

وكان النصر خسر أمام العين في مباراة الذهاب خارج الديار بهدف نظيف، ومن المقرر أن تكون مباراة العودة يوم الاثنين المقبل في السعودية.