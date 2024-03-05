السكة الحديد تواصل عقد ندوات للتوعية ضد مخاطر رشق القطارات بالحجارة

تعقد السكة الحديد ندوات توعية للتصدى لظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات وتعرضها للتخريب مما يؤثر على سلامة الركاب وقائد القطارات وتعطيل مسيرتها.

وواصلت الهيئة عقد ندوات توعية للتصدي لمثل هذه الظاهرة تحت رعاية السيد المهندس / محمد عامر – رئيس الهيئة.

وعقدت اليوم الثلاثاء الموافق ندوة توعية بمدرسة / مصطفى كامل بمحافظة أسوان وبحضور العميد / رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة بالهيئة والعميد أح / مدير عام الأمن بالهيئة.

وقد حضر من رجال الدين أمام المسجد الجامع ومندوب الأوقاف بمحافظة أسوان، ومندوب الكنيسة العذراء و مدير إدارة التعليم بأسوان و رئيس قسم بالتعليم الإبتدائى وأمين مجلس الأمناء بإدارة أسوان.

ويذكر أن الهدف الأساسى من عقد هذه الندوات هو التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الاعلام المختلفة، ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة فى التصدى وتوعية الأطفال بمخاطر هذه الظاهرة السلبية والتى تتسبب في تعريض حياه المواطنين للخطر، بالإضافة إلى الإخلال بسير مرفق عام وتخريب الممتلكات العامة بالسكك الحديدية.

وتوضيح مدى تأثيرها على عمليات التطوير التى تقوم بها وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر فى جميع القطاعات خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لإحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية ، حيث أن كل هذه التلفيات التي تحدث لزجاج العربات يتم صيانتها من ميزانية السكة الحديد الأمر الذى يشكل عبئاً كبيراً على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

كما يتم التوضيح بأنه يتم تصوير مرتكبى مثل هذا السلوك السلبى ويتم إحالة مرتكب السلوك إلى النيابة العامة بتهمة تخريب أموال الشعب وتعريض حياة المواطنين للخطر وتطبيق أقصى العقوبات ليكون بذلك عبرة لغيره من مرتكبى هذه السلوكيات.