معرض فني ولقاءات تثقيفية .. قصور الثقافة تشارك بالملتقى السابع للتراث بحلوان

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمعرض فني للحرف التراثية، ضمن فعاليات "الملتقى السابع للتراث" الذي تنظمه كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، حتى ٧ مارس الحالي.

اشتمل المعرض على مجموعة متميزة من الأعمال نتاج الورش الحرفية والتراثية لعدد من الإدارات التابعة لهيئة قصور الثقافة من أبرزها لوحات فنية بتقنية الكولاج عن فلسطين "الدولة المضيفة"، إلى جانب عدد من المشغولات اليدوية المصنوعة من الجلد الطبيعي، والصدف والحلي ضمن نشاط الإدارة العامة للشباب والعمال.

بالإضافة إلى عدد من المنسوجات المطرزة المستوحاة من التراث السيناوي والأشغال المصنوعة من الخوص و خيوط التلي ضمن نشاط الإدارة العامة لثقافة المرأة.

كما قدمت الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية باقة متنوعة من المشغولات اليدوية المصنوعة من النحاس، والخشب والزجاج والحصير، بينما شاركت القصور المتخصصة بمشغولات من الخزف والفخار والخيامية والكليم.

واختتم اليوم بتقديم عميد الكلية د. ميسون قطب، "درع الكلية" للهيئة العامة لقصور الثقافة للمشاركة الفعالة بالملتقى، وشهد فعاليات الافتتاح كل من ومستشار دولة فلسطين "ضيف شرف الملتقى"، د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الختامي ندوة بعنوان "المشترك في التراث غير المادي بين مصر وفلسطين" يتناول خلالها د. سامح شوقي - باحث أطلس المأثورات الشعبية، تجليات الموروث الشعبي في الحرف اليدوية.