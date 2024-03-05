التدريب مجانًا لشباب الإسكندرية.. تفاصيل توقيع وزير العمل اتفاقية مع معهد "الساليزيان الإيطالي"

أعلنت وزارة العمل اليوم الثلاثاء، عن توقيع بروتوكول تعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي "دون بوسكو"، فرع الإسكندرية، في مجالات التدريب المهني ، وتأهيل الشباب على المِهن التي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.



يُشار هنا إلى أن بروتوكول التعاون المُماثل، والذي وَقّعُه وزير العمل حسن شحاتة نهاية شهر سبتمر الماضي مع فرع "المعهد" بالقاهرة، يُواصل تحقيق النجاح،حيث تدريب ما يقرب من 1000 مُتدرب - حتى الآن - بشهادات ومعايير دولية،بمنحة من وزارة العمل،لتنفيذ خطة تدريب أكثر من 2000 شاب وفتاة من مصر خلال الفترة المُقبلة.



وخلال لقاء اليوم المنعقد بديوان عام "الوزارة"، قال وزير العمل، أن توقيع بروتوكول جديد مع "المعهد الإيطالي" ،يأتى فى إطار "سعي الوزارة" لتحقيق منظومة تدريب مُتكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قُدرات الشباب للحصول علي فرص عمل مناسبة من خلال التعاون القائم مع معهد السالزيان "دون بوسكو" ،للارتقاء بالعملية التدريبية، و تقديم مقترحات التقنيات الحديثة لتجهيز مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، ودعمها بالخبرات التعليمية والتدريبية للحصول علي أعلي مستوي من التدريب الفني و الحرفي.



وشارك في اجتماع توقيع بروتوكول اليوم، الآب بيترو بيانكي الوكيل الاقليمي للدون بوسكو، وسلفاتوري مدير مكتب مشروعات الدون بوسكو بالشرق الاوسط،والآب توماس جون ليو وكيل المعهد، والمستشار يوسف فايز محامي بالشئون القانونية، وأمل جرجس محامية بالشئون القانونية، ومينا نصر مترجم..ومن فرع دون بسكو الأسكندرية:جيسودوس أروكيام مدي عام معهد دون بوسكو الأسكندرية، وقدرى وجيه منسق دورات تدريبة، وعماد مجدي، وأكرم فايز من الشئون الإدارية.

و يهدف البروتوكول الجديد مع فرع المعهد بالأسكندرية، إلي التعاون في تطوير وتجهيز مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة ، ورفع قدراتها، وبناء قُدرات المُدربين، لتعزيز الكفاءة المهنية، والقُدرة التنافسية للخريجين، والباحثين عن العمل في المجالات الفنية، والحرفية و فقا للمعايير الدولية ، وتدريب عدد من راغبي العمل وفقا للبرامج التدريبية والأعداد والأسعار الملحقة بهذا البروتوكول، والتي تشمل تحمل الطرفين بعض التكاليف أو تقديم الدورات التدريبية بأسعار مخفضة،أو مجانية ،وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة العمل في مجال مواجهة البطالة، وتوفير الوسائل التي من شأنها تمكين الشباب المصري من اكتساب المعارف و المهارات اللازمة لإعداده للعمل المناسب، ورفع قدراته التنافسية في سوق العمل في الداخل و الخارج.

وبموجب هذا البروتوكول ، تقوم وزارة العمل بترشيح المُتدربين من راغبي العمل أو الخريجين من الشباب، أو المرشحين على برامج تدريب المُدربين والمُستهدف إلحاقهم ببرامج التدريب لدى"المعهد الإيطالي" وفقًا للأعداد والشروط والضوابط المُتفق عليها ، والإشتراك مع "المعهد " في تنظيم وإعداد ملتقيات توظيف للحاصلين علي البرامج التدريبية أو غيرهم في سوق العمل، وأيضاً تجهيز مراكز التدريب المهني المُستهدف تطويرها بالمعدات والأجهزة التي يحددها "المعهد"، والإلتزام بالمناهج التدريبية المُقدمة من المعهد، وتقديم قائمه بيانات المُدربين العاملين بمراكز التدريب التابعة للوزارة في مجالات التدريب المستهدف تطويرها لأتخاد إجراءات التقييم ورفع الكفاءة ، وقيام المُدربين المُعتمدين من المعهد بالعملية التدريبية بالمراكز التابعة للوزارة ، تحت الإشراف الفني ،والمتابعة، وتقييم المستوي الفني للمتدربين من خلال الوزارة بالاشتراك مع المعهد.



وبحسب "البروتوكول" أيضًا، يلتزم "معهد الدون بوسكو"، بتدريب راغبي العمل والمُدربين المُلحقين علي برامج تدريب المُدربين، وإجراء الاختبارات اللازمة ومنحهم الشهادات المُعتمدة، والاشتراك مع الوزارة في تنظيم وإعداد ملتقيات توظيف للحاصلين علي البرامج التدريبية أو غيرهم في سوق العمل ، وتقديم المواصفات الفنية للورش المُقترح تطويرها و تجهيزها، وتقديم المناهج التدريبية اللازمة طبقا للمستويات الفنية العالمية ، وإعداد تأهيل، وتقييم المُدربين العاملين بمراكز التدريب المهني المستهدف تطويرها، بما يتناسب والتجهيزات،والمناهج التدريبة الحديثة، واعتماد المُدربين المؤهلين بمراكز التدريب بعد تقييمهم ومنحهم شهادات التدريب معتمدة من "المعهد "، والمُشاركة مع الوزارة في الإشراف الفني والتقييم للمُتدربين، ووضع الاختبارات الخاصة بالبرنامج التدريبية ، كما انه بموجب البروتوكول تتشكل لجنة تنسيقية من ممثلي الطرفين، تجتمع في مواعيد دورية، أو كلما دعت الضرورة إلي ذلك، لمناقشة ومتابعة الخطوات التنفيذية لبنود هذا البروتوكول، ووضع السبل الكفيلة بالتغلب علي العقبات التي قد تؤثر في تنفيذه.