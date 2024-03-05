تعليم نجع حمادي تحصد مركزين في مسابقة الأخصائي المثالي للاتحادات الطلابية بقنا

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، نتيجة مسابقة الأخصائي المثالي للاتحادات الطلابية للمراحل التعليمية الثلاث عن العام الدراسي 2023/2024، والتى نظمها توجيه عام التربية الإجتماعية بالمديرية بإشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية.

حيث فاز محمد عبادى محمد بمدرسة الشيخ على شرق الأبتدائية التابعة لادارة دشنا بالمركز الأول على مستوى المديرية، وفازت بالمركز الثاني حنان أبو بكر محمد مدرسة تحيا مصر 1 التابعة لادارة قنا التعليمية، كما فازت بالمركز الثالث علياء عثمان يس مدرسة اللغات الابتدائية بالألومنيوم التابعة لإدارة نجع حمادى التعليمية.

وفى المرحلة الاعدادية فازت رضوى إبراهيم عبدالمنعم مدرسة سيدى عبدالرحيم الإعدادية بنين التابعة لادارة قنا التعليمية بالمركز الأول، وفازت بالمركز الثاني غادة جمال عبدالناصر مدرسة اللغات الاعدادية بالألومنيوم التابعة لادارة نجع حمادى، وفازت بالمركز الثالث حنان على عثمان مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية التابعة لادارة ابو تشت التعليمية.

وعن المرحلة الثانوية، فاز محمد مصطفى حسن مدرسة الجبلاوي الثانوية المشتركة التابعة لادارة قنا التعليمية بالمركز الأول، ومحمد فوزى زكى مدرسة قفط الثانوية الفنية التجارية المشتركة التابعة لادارة قفط التعليمية بالمركز الثانى، وفاز مصطفى إبراهيم على مدرسة البحرى قمولا الثانوية المشتركة التابعة لادارة نقاده التعليمية .

يذكر أن مسابقة الأخصائي المثالي للاتحادات الطلابية جاءت بإشراف احلام محمود موجه عام التربية الأجتماعية، والدكتور سيد مرزوق موجه أول المديرية، ومحمود جابر مسئول الاتحاد.