الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مصادر يمنية: الحوثيين أرسلوا مزيدا من ميليشياتهم نحو مأرب

كشفت مصادر يمنية عن إرسال الحوثيين مزيدا من ميليشياتهم نحو مأرب، سعيا لمحاصرتها واقتحامها، تحت مسمى "نصرة فلسطين".

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غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر بعد استهدافها من الحوثيين

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الخارجية الإيرانية تعلق على توالي ضربات التحالف الدولي على الحوثيين

وأكدت أنه خلال 3 أيام نظم الحوثيون مسيرة عسكرية تضم الآلاف من عناصرهم، انطلقت من صنعاء وعمران إلى مأرب والجوف المجاورة الخاضعة لسيطرتهم.

وتهدف تحركات الحوثيين عبر المسيرة العسكرية الراجلة إلى الدفع بميلشياتهم وتعزيز مواقعهم بالمقاتلين ووضعها على خطوط التماس مع القوات الحكومية، استعدادا لشن هجوم على مأرب.

وفي الأسابيع الماضية، جند الحوثيين آلاف من اليمنيين، بذريعة نصر فلسطين وفك الحصار عن قطاع غزة.

 وأشارت تقارير أخيرة إلى أن عملية تجنيد الحوثيين بدأت منذ عام 2009، لكنها زادت بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية.

وبحسب ناشطون في المجتمع المدني فإن الحوثيين يبررون للمجنديين أن تحرير محافظة مأرب هو جزء من فك الحصار عن غزة.

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