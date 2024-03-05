موقف مشاركة كهربا مع الأهلي في نهائي الكأس (فيديو)

أكد عبد الحكيم أبو علم، الناقد الرياضي، أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، فرض السرية على تدريبات الفريق، خاصة قبل لقاء نهائي كأس مصر أمام الزمالك، مشيرا إلى أن غيابات النادي الأهلي ستكون مؤثرة، خاصة بعد إصابة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

غيابات النادي الأهلي في مباراة القمة ستكون مؤثرة

وقال عبد الحكيم أبو علم، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، مساء الإثنين، إن غيابات النادي الأهلي في مباراة القمة ستكون مؤثرة، خاصة بعد إصابة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

إن النادي الأهلي لديه غيابات أخرى منها محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، مؤكدا أن محمود كهربا سيكون متواجدا ضمن بعثة النادي الأهلي؛ لتعويض غياب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

وكشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، كواليس صادمة حول اختيارات حكم مباراة الزمالك والأهلي، في نهائي كأس مصر الموسم الماضي

وستقام مباراة الزمالك والأهلي يوم الجمعة المقبل، على ستاد الأول بارك بالمملكة العربية السعودية لأول مرة في تاريخ كأس مصر.

وقال زيدان خلال تصريحاته، إن الحكم المتفق عليه من جانب اتحاد الكرة من قبل أمم إفريقيا 2023 الماضية، هو أحمد الغندور والجميع يعلم بذلك.

وأضاف، لأسباب غير معلنة، استبعدت لجنة التحكيم المصري برئاسة البرتغالي بيريرا، الحكم أحمد الغندور، وتم الاتفاق مع الدولي محمد معروف، ليدير مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر.

وتابع، ولأن «ربنا اسمه العدل» قرر تركي أل الشيخ، اسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي، بعدما وصلت له بعض المعلومات، بأن الجماهير المصرية والناديين متخوفين من التحكيم.

وأكمل، تركي أل الشيخ لم يمانع من استقدام طاقم تحكيم أجنبي، لخروج المباراة بالشكل اللائق.