دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، عن تسليم مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة ، دفعة معدات جديدة لدعم منظومة النظافة ، ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى، تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بالإهتمام برفع مستوى النظافة العامة وتحقيق رضا المواطنين، وذلك من خلال الإرتقاء بالمظهر الحضاري ، ورفع تراكمات القمامة ، وتوفير الجهد والوقت.

من جانبه، أوضح محمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أن الوحدة المحلية تسلمت دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة ، ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة، حيث تسلمت عدد5 قلاب سعة 8 لتر ، لتوزيعها على الوحدات القروية ، لرفع كفاءة منظومة النظافة ، وتحسين البيئة المحيطة للمواطن ، والتخلص من المخلفات الصلبة بطريقة آمنة وصحية ، وخفض َمعدلات التلوث البيئي.

ووجه رئيس المركز، بالعمل على تشغيل المعدات بالكفاءة المطلوبة ، وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة للمعدات ، لضمان استمرار عملها بالكفاءة المطلوبة ، وتحقيق الإستفادة المثلى من الإمكانات ، والتي توفرها الدولة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية ، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم ملف النظافة والتجميل بالمحافظة ، من خلال توفير معدات جديدة أو صيانة ، ورفع كفاءة المعدات الحالية لتقوم بدورها على الوجه الأمثل.

وفي سياق متصل ، تابع رئيس المركز جهود الوحدات القروية الخمس ، في تنفيذ حملات نظافة ورفع المخلفات الصلبة ، وتمهيد وتسوية عدد من الطرق الرئيسية ، حيث شملت الأعمال طريق ديرمواس - دلجا ، والذي يربط ما بين مدينة ديرمواس ، وقرى الغروب حتى قرية دلجا.