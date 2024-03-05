لامين يامال مطلوب في مانشستر سيتي

وضع بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عينه على نجم برشلونة الشاب لامين يامال في الميركاتو الصيفي المقبل.

يريد بيب جوارديولا مدرب السيتي التوقيع مع الموهبة الإسبانية لامين يامال وسيحمس إدارة نادي مانشستر سيتي حول تلك الفكرة وجلبه بأي ثمن.

مليار يورو

ويبلغ الشرط الجزائي لقيمة عقد لامين يامال مبلغ مليار يورو، لكنه مشروع برشلونة المقبل، وكان ليفربول حاول من قبل التعاقد معه وأبدى اهتماما بضمه.

ويعتبر لامين يامال احد اللاعبين المهمين لدى برشلونة وغير قابلين للمس، لكن يعاني النادي الكتالوني من أزمة اقتصادية قوية قد تجعله يتخلى عن أبرز نجومه في الصيف المقبل.