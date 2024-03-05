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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لامين يامال مطلوب في مانشستر سيتي

لامين يامال
لامين يامال

وضع بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عينه على نجم برشلونة الشاب لامين يامال في الميركاتو الصيفي المقبل.

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لامين يامال مطلوب في مانشستر سيتي

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لامين يامال يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي في دوري أبطال أوروبا

يريد بيب جوارديولا مدرب السيتي التوقيع مع الموهبة الإسبانية لامين يامال وسيحمس إدارة نادي مانشستر سيتي حول تلك الفكرة وجلبه بأي ثمن.

مليار يورو 

ويبلغ الشرط الجزائي لقيمة عقد لامين يامال مبلغ مليار يورو، لكنه مشروع برشلونة المقبل، وكان ليفربول حاول من قبل التعاقد معه وأبدى اهتماما بضمه.

ويعتبر لامين يامال احد اللاعبين المهمين لدى برشلونة وغير قابلين للمس، لكن يعاني النادي الكتالوني من أزمة اقتصادية قوية قد تجعله يتخلى عن أبرز نجومه في الصيف المقبل.

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