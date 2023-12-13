لامين يامال يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي في دوري أبطال أوروبا

يسعى اللاعب الإسباني الشاب لامين يامال جناح برشلونة، للمشاركة بشكل أساسي أمام رويال أنتويرب البلجيكي في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



ويأمل لامين يامال بأن يدفع به تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، بعدما يميل المدرب لإراحة عدد من اللاعبين النجوم من المشاركة في اللقاء.



ولم ينجح لامين يامال في التسجيل خلال الخمس مباريات التي خاضها هذا الموسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا.



ويملك لامين يامال فرصة لكتابة التاريخ ووضع أسمه بحروف من ذهب، ذلك من خلال مشاركته ليكون أصغر لاعب يحرز في مسابقة قارية كبرى.



حال سجل لامين يامال سيحطم الرقم القياسي الذي حققه زميله المعار لصفوف برايتون ألبيون، أنسو فاتي، في موسم 2019-2020، عندما أحرز هدفا رائعا ضد إنتر ميلان على ملعب جيوزيبي مياتزا بعمر الـ17 عاما و40 يوما، فيما يملك النجم الإسباني الشاب من العمر 16 عاما و153 يوما.



وسيكون أمام لامين يامال فرصة حتى في الأدوار الإقصائية للتسجيل حال فشل في تسجيل هدفا أمام أنتويرب الذي سيكون في منتصف شهر فبراير.



أصغر اللاعبين المسجلين في مسابقة دوري أبطال أوروبا:



1-أنسو فاتي لاعب برشلونة 17 عاما و40 يوما أمام إنتر ميلان في عام 2019.

2-أنطونيو نوسا لاعب كلوب بروج 17 عاما و149 عاما أمام بروج في عام 2022.

3- بيتر أوفوري لاعب أولمبياكوس 17 عاما و194 يوما في مباراة روزنبورج في عام 1997.

4- ماتيو كوفاسيتش عندما كان لاعبا مع دينامو زغرب 17 عاما و215 يوما في مباراة أولمبيك ليون في عام 2011

5- سيسك فابريجاس مع آسنال بعمر الـ17 عاما و217 عاما في مباراة شالكة في عام 2008.