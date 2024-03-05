«مكنتش مخطط لكدا».. كواليس اعترافات المتهم بالتعدي جنسيا على سيدة بالواحات البحرية

كشفت تحقفيقات رجال مباحث الجيزة تفاصيل تعدى شاب على على زوجة مبيض محارة داخل شقتها في منطقة الواحات البحرية، وسرقة مبلغ مالي، وتبين أن المنتهم يعمل لدى زوج الضحية، وارتكب الواقعة تحت تهديد السلاح.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل خروج زوج الضحية -الأسطى- وتسلل خلسة بعد أن أخفى ملامح وجهه بشال، وحاول سرقة المنزل، لكنه تفاجئ بزوجة صاحب المنزل بالداخل فقام بشل حركتها واعتدى عليها جنسيا تحت تهديد السلاح وسرق مبلغ ألف جنيه وفر هاربا.

وذكرت التحقيقات أنه فور هروب المتهم، اتصلت الضحية بزوجها وقصت عليه ما تعرضت له للتو، فعاد واصطحبها إلى ديوان قسم شرطة الواحات البحرية وحررا محضر بالواقعة.

ركزت تحركات الأجهزة الأمنية على فحص حركة الدخول والخروج وآخر مشاهدات بمحيط المنزل المقصود، وتفريغ كاميرات المراقبة، وكشفت التحريات أن المتهم شخص يعرفه الطرفين جيدا، وهو ما يؤكد دخوله المنزل ملثما.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم، وتعرفت عليه السيدة أمام جهات التحقيق، واستمعت النيابة لأقوالها في البلاغ المقدم.

وأمام جهات التحقيقات أدلي المتهم باعترافات تفصيلية، مؤكدا أنه يمر بضائقة مالية دفعته لسرقة منزل رئيسه في العمل لعلمه باحجتفاظه ببلغ مالي بالداخل، وأضاف أنه تعدى جنسيا على السيدة "مكنتش مخطط هي جت كدا".

ضبط شابين ابتزا فتاة بصور مخلة في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط طالبين متهمين بابتزاز صديقتهما بفيديوهات مُخلة بمنطقة المنيرة الغربية في إمبابة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص وبرفقته نجلته طالبة في العقد الثاني، تفيد بتعرضها للابتزاز علي يد صديقها بالمدرسة، وأضافت أنها كانت ترتبط عاطفيا بأحد الجناة وقامت بإرسال صور وفيديوهات شخصية له عبر موقع التواصل الاجتماعى، وعقب حدوث مشادة بينهما ورفضها الخروج معه، هددها وصديقه بصورها الخاصة.



وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامي



نجحت الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامى بمطروح، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية ) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من نطاق دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (12,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 12 ألف قرص مخدر لعقار "تامول").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2,1 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.