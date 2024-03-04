القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية في الجيزة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مُكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصران إجراميان) تخصص نشاطهما فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة".. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة وتصريف متحصلات نشاطهما بالبيع لعميلهما "سىء النية" (ميكانيكى)تم ضبطه وأرشد عن المسروقات.

كما نجحت في ضبط (خادمة، عاطل "له معلومات جناية") لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (2 خزينة صغيرة بهما "مبلغ مالىومصوغات ذهبية"، أجهزة كهربائية، هاتفى محمول) من داخل مسكن "محل عمل الأولى"- كائن بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابه الواقعة،وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها بمحل سكنهما.

إلى جانب ضبط (خادمة) لقيامها بإرتكاب واقعة سرقة (مجموع من المشغولات الذهبية- فيزا) من مسكن مخدومتها وإستخدام الفيزا فى سحب مبالغ مالية.. وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية لدى مالكى محلى صاغة، وأضافت بإيداعها مبلغ مالى بأحد الحسابات بالبريد وشراء بعض الإحتياجات بجزء من متحصلات السرقة "أرشدت عنها ".

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.