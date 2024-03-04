الإثنين 04 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

8 وقائع سرقة.. سقوط لصوص الهواتف المحمولة بالغربية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مُكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصران إجراميان "لهما معلومات جنائية")تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة".. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 8 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات. 

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

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