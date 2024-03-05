اليوم.. محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل.

تعود أحداث الواقعة عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع، وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية، ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.

وفى سياق آخر فقد أمرت جهات التحقيق في قنا التصريح بدفن جثث 8 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة بيجو داخل ترعة بقرية الطويرات في قنا.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا يفيد مصرع 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بيجو داخل ترعة بقرية الطويرات التابعة لمركز قنا، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثث إلى مستشفى قنا الجامعي.

وتبين مصرع يسرا ياسر كمال 3 أعوام، سلسبيل ياسر كمال،5 أعوام، عبدالرحمن محمد جمال، 5 أعوام ، فاطمه محمود إسماعيل، 50 عاما ، فايزه علي محمود،22 عاما، أحمد محمد أحمد، 15عاما، دنيا كمال أحمد،6 أعوام، فاطمه علي محمود اسماعيل ،27 عاماً، وإصابة محمد علي محمود اسماعيل ،23 عاماً وبدر الدين احمد خليل 24 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثث إلي المستشفى.