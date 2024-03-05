الثلاثاء 05 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر اليورو الأوروبي اليوم الثلاثاء 5-3-2024 بالبنوك المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

ننشر سعر اليورو الأوروبي اليوم الثلاثاء 5-3-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 33.22 جنيه للشراء، و33.58 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 33.37 جنيه للشراء، و33.69 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 33.46 جنيه للشراء، و33.61 جنيه للبيع.

txt

ارتفاع جديد بأسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء 5-3-2024

txt

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

 

33.46 جنيه للشراء.

 

33.61 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

33.22 جنيه للشراء.

33.58 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

33.26 جنيه للشراء.

33.58 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

33.37 جنيه للشراء.

 

33.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى  cib

 

33.35 جنيه للشراء.

33.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

33.42 جنيه للشراء.

33.54 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

 

33.37 جنيه للشراء.

33.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

 

33.37 جنيه للشراء.

33.69 جنيه للبيع.

الجريدة الورقية