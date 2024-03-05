ارتفاع جديد بأسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء 5-3-2024

عادت أسعار الذهب إلي الارتفاع من جديد مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 5-3-2024، وذلك مع ارتفاع الطلب على المعدن الثمين عقب تراجعات كبيرة في الأسواق خلال الأيام الماضية بسبب هبوط دولار السوق السوداء، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر 2800 جنيه.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3189 جنيها.

عيار 21 يسجل 2800 جنيه.

عيار 18 يسجل 2391 جنيها.

الجنيه الذهب 22320 جنيها.

الذهب عالمياً

افتتحت أسعار الذهب العالمي تداولات الأسبوع على ارتفاع ليتداول بالقرب من أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، وذلك بعد المكاسب الكبيرة التي حققها الذهب نهاية الأسبوع الماضي بسبب البيانات الأمريكية الضعيفة التى زادت من التوقعات ببدء تخفيض الفيدرالي لأسعار الفائدة في يونيو القادم.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى منذ 9 أسابيع عند 2088 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2082 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2085 دولار للأونصة.

ويأتي هذا بعد ارتفاع كبير خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.3% استطاع خلاله أن يخترق مستوى المقاومة الهام 2050 دولار للأونصة ليصل الذهب إلى مستهدفه عند 2080 دولار ويتخطاه ليغلق عند 2082 دولار للأونصة.

البيانات الضعيفة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي كانت السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب بهذا الشكل الحاد، فقد صدرت بيانات أداء القطاع الصناعي التي أظهرت توسع انكماش القطاع الصناعي الأمريكي خلال شهر فبراير، بالإضافة إلى تراجع في ثقة المستهلكين بشأن مستقبل الاقتصاد.