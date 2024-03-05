أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 أمام الجنيه المصري، مع توقعات باستمرار استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها خلال الفترة المقبلة.

وحرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري:

أسعار العملات العربية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي عند 100.24 جنيه للشراء، و100.66 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي لـ 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار البحريني 81.80 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال العماني 80.09 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال القطري 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدينار الأردني 43.43 جنيه للشراء، و34.72 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه نحو 33.47 جنيه للشراء و 33.61 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه نحو 38.09 جنيه للشراء و 39.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه 2.97 جنيه للشراء، و2.99 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.89 جنيه للشراء و 35.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر 100 ين ياباني نحو 20.50 جنيه للشراء و 20.58 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليوان الصيني 4.28 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.