الثلاثاء 05 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الهلال في بطولة آسيا

بوابة الوفد الإلكترونية


وضع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، ملامح تشكيل اتحاد جدة في المواجهة المرتقبة أمام الهلال لحساب منافسات ذهاب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال آسيا.

txt

الغيابات تضرب اتحاد جدة قبل مواجهة الهلال في بطولة آسيا


وتقام مباراة اتحاد جدة والهلال على ستاد المملكة آرينا مساء الغد، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الرياض.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
خط الدفاع: زكريا هوساوي- أحمد حجازي- عمر هوساوي- سعد آل موسى.
خط الوسط: فابينيو- نجولو كانتي- مروان الصحفي – فيصل الغامدي.
خط الهجوم: رومارينيو- عبد الرزاق حمد الله.

txt

الهلال يستعيد خدمات محمد البريك أمام الاتحاد في دوري أبطال أسيا


وكان الاتحاد قد فاز على نافباخور بهدفين مقابل هدف وتعادل سلبيا في الإياب في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بينما تأهل الهلال على حساب الفحياء بنفس النتيجة ذهابا وإيابا بثلاثية مقابل هدف.

الجريدة الورقية