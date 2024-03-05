تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الهلال في بطولة آسيا



وضع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، ملامح تشكيل اتحاد جدة في المواجهة المرتقبة أمام الهلال لحساب منافسات ذهاب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال آسيا.



وتقام مباراة اتحاد جدة والهلال على ستاد المملكة آرينا مساء الغد، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الرياض.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: زكريا هوساوي- أحمد حجازي- عمر هوساوي- سعد آل موسى.

خط الوسط: فابينيو- نجولو كانتي- مروان الصحفي – فيصل الغامدي.

خط الهجوم: رومارينيو- عبد الرزاق حمد الله.



وكان الاتحاد قد فاز على نافباخور بهدفين مقابل هدف وتعادل سلبيا في الإياب في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بينما تأهل الهلال على حساب الفحياء بنفس النتيجة ذهابا وإيابا بثلاثية مقابل هدف.