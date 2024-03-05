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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة جديدة في دوري أبطال أوروبا وذلك عندما يستضيف لايبزيج الألماني ضمن إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والمقامة على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

مشوار ريال مدريد..

تأهل ريال مدريد كأول مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة والتي ضمت كل من نابولي الإيطالي، ويونيون برلين الألماني وسبورتنج براجا البرتغالي، واستطاع اللوس بلانكوس تسجيل 16 هدفا في حين استقبلت شباكه 7 أهداف.

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في المقابل صعد لايبزيج إلي ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، من الفوز في 4 لقاءات، والخسارة في مباراتين.

موعد مباراة ريال مدريد و لايبزيج

يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو، مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج في مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل 6 مارس الجاري حيث يأمل العملاق الاسباني في تحقيق الفوز في هذا اللقاء من أجل حسم صعوده إلى الدور ربع النهائي بشكل مبكر في بطولته المفضلة، بينما يخط نادي لايبزيج بتفجير مفاجأة قوية عن طريق إقصاء النادي الملكي.

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