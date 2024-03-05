الهلال يستعيد خدمات محمد البريك أمام الاتحاد في دوري أبطال أسيا

استعاد فريق الهلال السعودي خدمات لاعبه محمد البريك، قبل مواجهة الاتحاد المنتظرة في دوري أبطال آسيا.

وشارك البريك في المران الأخير ، بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، بمزق في العضلة الخلفية.



ويستعد الهلال لمواجهة الاتحاد مساء يوم الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب الجوهرة المشعة ضمن مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أسيا.

وكان الهلال قد فازعلى الاتحاد في المباراة الأخيرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد المملكة أرينا.



ويدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة مستهدفا العودة بنتيجة إيجابية من جدة لتعزيز فرصه في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أسيا