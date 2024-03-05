الثلاثاء 05 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال يستعيد خدمات محمد البريك أمام الاتحاد في دوري أبطال أسيا

بوابة الوفد الإلكترونية

استعاد فريق الهلال السعودي خدمات لاعبه محمد البريك، قبل مواجهة الاتحاد المنتظرة في دوري أبطال آسيا.
وشارك البريك في المران الأخير ، بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، بمزق في العضلة الخلفية. 

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موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا


ويستعد الهلال لمواجهة الاتحاد مساء يوم الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب الجوهرة المشعة ضمن مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أسيا.
وكان الهلال قد فازعلى الاتحاد في المباراة الأخيرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد المملكة أرينا.

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باريس سان جيرمان في مهمة سهلة أمام ريال سوسيداد بدوري الأبطال


ويدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة مستهدفا العودة بنتيجة إيجابية من جدة لتعزيز فرصه في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أسيا

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