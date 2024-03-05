باريس سان جيرمان في مهمة سهلة أمام ريال سوسيداد بدوري الأبطال

مهمة سهلة نسبيا تنتظر باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا وذلك عند مواجهة على ريال سوسيداد الإسباني في دور الـ 16 بالمعترك الأوروبي.



تتمثل سهولة مهمة باريس سان جيرمان في اللقاء المنتظر كونه حسم مباراة الذهاب بهدفين دون رد، ما تعطيه أفضلية للتأهل للدور المقبل.

موعد مباراة باريس سان جيرمان

يحل باريس سان جيرمان ضيفا على نظيره ريال سوسييداد مساء الغد في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة وستذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريال سوسييداد

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، لوكاس بيرالدو، دانيلو بيرير، أشرف حكيمي.

خط الوسط: لي كانج إن، فابيان رويز، فيتور فيريرا.

خط الهجوم: برادلي باركولا، كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 55 نقطة، بينما يحتل ريال سوسييداد المركز السابع في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 40 نقطة..