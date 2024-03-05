الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

بسبب خلافات أسرية.. مصرع طالبة ألقت بنفسها من الطابق الرابع بمدرستها بالقناطر

بوابة الوفد الإلكترونية

لفظت طالبة بالصف الأول الثانوي انفاسها الاخيرة  عقب قيامها بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بمدرستها الكائنة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية إثر خلافات أسرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاه وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطالبة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

خلافات أسرية 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع طالبة بالصف الأول الثانوي بإحدى مدارس القناطر الخيرية. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين قيام الطالبة بإلقاء نفسها من الطابق الخامس بالمدرسة والتخلص من حياتها إثر خلافات أسرية. 

وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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